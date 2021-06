Si gira in città il docufilm sul caso Genovese e la "terrazza sentimento": regista Gobbi, già attore in Gomorra

VICENZA - Da Vicenza avviate le riprese del docufilm liberamente ispirato al controverso caso di cronaca con protagonista l’imprenditore Alberto Genovese e la sua tristemente chiacchierata "Terrazza Sentimento". Alla regia Massimo Emilio Gobbi, supportato dalla casa di produzione Cinemaondemand. Ad interpretare Alberto Genovese è Paolo Sorteni, mentre l'attrice scelta per il ruolo della fidanzata dell'imprenditore Sarah Borruso è Fabiola Morabito. Daniele Leali, il miglior amico e factotum di Genovese, è Giangiacomo Scieri. Quest'ultimo ha una somiglianza fisica veramente impressionante.

Il primo set è stato nel lussuoso locale Le Chic di Altavilla Vicentina, i cui interni e la bellissima terrazza sono stati perfetti per girare alcune scene. Quelle dedicate alle esclusive e ricercatissime feste. Le situazioni del locale si sono prestate al meglio. Si girerà ancora a Vicenza, poi a Milano e con tutta probabilità anche ad Ibiza. Gobbi, già attiore in "Gomorra", spiega: «Ho voluto ispirarmi a questa vicenda chiaramente romanzandola per mettere una lente di ingrandimento su quella Milano che in molti conoscono ma che quasi nessuno racconta, io ho il coraggio di farlo! Su questa storia - aggiunge - che ha riempito palinsesti televisivi e giornali, voglio dire alla gente di andarci con i piedi di piombo, io sono garantista. Non sentenziate prima che sia la giustizia a farlo. A tempo debito la verità verrà a galla e chi dovrà pagare, pagherà».

I primi girati hanno visto la presenza di vari volti noti quali Nadia Mori, Majori Mentor, Fabio Dalla Tomba, Rosilene Camilo, Francis Sanson, Loretta Micheloni, Erica Stigliano, Nicole Reato, Luca Carpitella, Shada Roxen ed i giornalisti Paolo Braghetto e Fabio Fioravanti. Scatti di scena di Stefania Marian. La produzione girerà per tutta l’estate così da presentare il docufilm nei primi giorni di settembre, fuori concorso al Festival internazionale del Cinema di Venezia.