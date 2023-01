Filippo Nani nominato presidente nazionale della Ferpi (relazioni pubbliche). Il nuovo direttivo

MILANO - Il vicentino Filippo Nani, 52 anni, è stato nominato oggi, 28 gennaio 2023, alla presidenza nazionale di FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana per il prossimo triennio dall'assemblea tenutasi a Milano. Nani succede a Rossella Sobrero che conclude il mandato iniziato nel 2019. Da oltre 20 anni si occupa di relazioni pubbliche e in particolare di relazioni con la stampa. Prima redattore in testate locali e regionali venete, fonda poi a Vicenza una sua agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche.

Ha iniziato l’attività di comunicatore a fianco dell’ex ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Tiziano Treu, per poi approdare in Confindustria Vicenza, Federmeccanica, Confindustria Veneto, Fondazione Nordest e seguire la comunicazione e le relazioni esterne di imprese e organizzazioni. Socio FERPI dal 2004, in questi ultimi otto anni ha dato vita, con i colleghi della delegazione FERPI del Triveneto, al primo e unico Festival italiano delle relazioni pubbliche: InspiringPR, che si tiene ogni anno a Venezia.

A Filippo Nani le congratulazioni del governatore Zaia.

Il nuovo Direttivo della Ferpi

Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto, oltre che dal neopresidente, da Alberto Bergianti, Daniela Bianchi, Matteo Colle, Giuseppe de Lucia, Gianluca De Matteis Tortora, Alessandro Magnoni, Biagio Oppi, Laura Piccioli, Daniela Poggio, Andrea Razeto, Patrizia Rovaris, Elena Salzano, Fabrizio Vignati e Federica Zar.