Aziende e sviluppo, 500 imprenditori a lezione da 17 colleghi leader, tra loro l'industriale vicentino Roberto Brazzale

VICENZA - Appuntamento nel cuore del Nordest, in un territorio ricco di industrie e manifatture, con 500 imprenditori da tutta Italia per due giorni di incontri e di approfondimento dedicati al mondo delle aziende. Accade in Fiera a Vicenza, o meglio al Vicc, Vicenza Convention Centre, il centro congressi berico di Italian Exhibition Group, venerdì 10 e sabato 11 dicembre 2021 in occasione di Osa360, l’evento annuale del network di imprenditori Osa Community, che sbarca per la prima volta nel capoluogo vicentino.

APPROFONDIMENTI LA FIERA Gioielli da tutto il mondo: appuntamento a gennaio per la​... LA FIERA ORAFA VicenzaOro annuncia la rivoluzione epocale nella meccanica degli...

Il più grande evento nazionale per il mondo degli imprenditori nella due giorni ospiterà 17 speaker d’eccezione, tra cui il vicentino Roberto Brazzale, contitolare di Brazzale spa, grande gruppo del settore lattiero caseario che si definisce "La più antica realtà lattiero casearia italiana attiva ininterrottamente da almeno 8 generazioni dal 1784" e che ha saputo reinventare la storica azienda di famiglia con stabilimenti nel Vicentino e nel Veneto, oltre ad impianti agroindustriali in centro Europa, Repubblica Ceca, e in Sud America.

Gli altri interventi previsti sono di Arturo Artom di Osa360-2020, Fabio Papa professore di economia, Marco Checchi di Pelliconi & C. spa, Beppe Costa dell’Acquario di Genova, Michele Grazioli di Vedrai, Massimo Dal Checco di Sidi Group, Olivo Foglieni del Gruppo Fecs, Alessandro Fioretto di Italchimica, Franco Gattinoni di Gruppo Gattinoni, Alessandro Giglio di Giglio Group, Riccardo Ruggiero di Melita Italia srl, Porfirio Parascandola di Wiautomation, Angelo Mastrolia di Newlat Food spa, Debora Paglieri di Felce Azzurra, Marco Nocivelli di Epta spa, Niccolò Branca di Branca International. I 17 imprenditori, attraverso le loro testimonianze, spiegheranno alla platea di colleghi provenienti da tutta Italia come trovare soluzioni innovative a problematiche trasversali nel mondo dell’impresa.

Il Vicenza Convention Centre dispone di 15 sale meeting, un padiglione in grado di ospitare fino a 9.000 persone e un auditorium di oltre 700 posti. Osa360 si apre il 10 dicembre alle 9.30 con un evento inaugurale che vedrà la presenza del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e dei soci fondatori di Osa Community, il vicentino Mirco Gasparotto e Alessio Brusemini. «Vicenza è il polo espositivo più adatto per le dimensioni di questo evento - spiega Mirco Gasparotto -. L'obiettivo è la finalizzazione delle esperienze e l'estrazione di valore per condividere driver di crescita in questo momento di grandissimo cambiamento epocale, sia per la situazione pandemica che per lo tsunami digitale».