Incidente con l'auto storica: la Fiat 127 si schianta contro i massi, due feriti Foto

LUSIANA CONCO (VICENZA) - Incidente nella serata di domenica 30 gennaio 2022, intorno alle 21:40, lungo la SP 69, in via Mazze di Sotto a Lusiana. Un'auto è finita contro alcuni massi a bordo strada dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero. I pompieri, arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza la Fiat 127 di interesse storico (1972) ed estratto i due giovani, presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale a Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri per il rilievo del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.