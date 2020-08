Feste, musei e concerti: Ferragosto e weekend tra musica e divertimento

VICENZA - Dai concerti in piazza a quelli d'organo, dalla basilica palladiana ai musei aperti.



Ferragosto in sicurezza per i vicentini che nel weekend del 15 e 16 agosto saranno a casa. In cartellone diverse iniziative “anti-Covid” per trascorrere in relax i giorni clou dell'estate. Parole d'ordine restano distanziamento e mascherina, ma anche divertimento.



Il museo del Chiericati, la chiesa di Santa Corona e l'Olimpico saranno accessibili dalle 10 alle 18. Il museo naturalistico archeologico sarà invece visitabile dalle 10 alle 14 con 2 mostre temporanee allestite fino al 30 agosto. Stessi orari per il museo del Risorgimento e della Resistenza di Monte Berico, mentre il parco di villa Guiccioli che lo ospita sarà aperto dalle 7 alle 21 il 14 e 15 agosto e dalle 7 alle 20 il 16 agosto.



La basilica si potrà visitare venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Il bar in terrazza sarà aperto il venerdì e sabato dalle 19 all'una di notte, la domenica dalle 18.30 alle 23.



Nelle serate del fine settimana di Ferragosto prenderà il via l'evento “Mille e una nota”, che animerà piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro anche nel weekend successivo con musica e voci femminili. Venerdì 14 si esibirà il Quite elegant trio (swing), il 15 agosto Tasty Vibes (pop e l'R&B) e domenica 16 A bassa voce (jazz e il pop), sempre dalle 19 alle 21.30.



Ai chiostri di Santa Corona, cinema sotto le stelle ha in programma un film in ciascuna serata del fine settimana con inizio alle 21. Il 15 toccherà a “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, il 16 a "Hammamet" di Gianni Amelio.



Il 14 agosto da Tonezza del Cimone partirà infine il Festival degli organi storici. In calendario, 26 concerti e 39 orgelmesse in tutto il Vicentino. Alle 20.45 nella chiesa parrocchiale si esibiranno Ismaele Gatti, vincitore del concorso organistico internazionale Brazzale, e il soprano Veronika Prosypkina. © RIPRODUZIONE RISERVATA