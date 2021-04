Infortunio sul lavoro mortale alla Ferroberica: morto un autista

VICENZA - Incidente sul lavoro mortale oggi, mercoledì 14 aprile, alla Ferroberica in via dell'Edilizia. Un'autista sessantenne sarebbe rimasto schiacciato dal muletto mentre stava caricando del materiale. L'uomo è morto sul colpo, nonostante il pronto intervento di altre persone. Sul posto Suem, polizia e Spisal.

La Ferroberica è un'azienda leader nella sagomatura di acciaio tondo per cemento armato al servizio delle principali imprese di costruzione italiane. Nel 1991 è entrata a far parte del Gruppo Alfa Acciai, azienda leader nella produzione di acciaio da costruzione, di vergelle per trafile e di rete elettrosaldata.