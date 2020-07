«Sono indigente, non posso pagare gli alimenti a mia figlia», ma l'imprenditore girava in Ferrari

ARCUGNANO - il tribunale ha condannato a 4 mesi di reclusione e a una provvisionale subito esecutiva un imprenditore di Arcugnano, di 48 anni. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, l'uomo ha tentato di dimostrare di non essere in grado di pagare gli alimenti alla figlia minorenne, ma l'avvocato dell'ex compagna ha prodotto al giudice le sue fotografie pubblicate su Facebook a dimostrazione che girava in Ferrari. E' così scattata la sanzione penale.

Ultimo aggiornamento: 10:50

