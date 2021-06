Unghie verde choc per l'estate: Chiara Ferragni partner e testimonial di un'azienda vicentina

VICENZA - La manicure dell'estate è quelle di Chiara Ferragni. L'ultimo look unghie sfoggiato dall'influencer via social sul suo profilo Istagram ha per protagonista un tono di verde fluorescente che è già diventato di tendenza. Ed è bastata questa sola foto della manicure color “Green Fluo Cat's Eye” per portare l'azienda vicentina “Passione Unghie”, con base a Debba (Vicenza)di un, in cima alla classifica dei trend beauty dell'estate 2021. In poche ore gli accessi al sito del brand vicentino specializzato in prodotti per la cura e la bellezza delle unghie sono aumentati del 50%.

La Ferragni ha infatti avviato una partnership esclusiva per proporre, in anteprima, la nuova collezione di tinte semipermanenti “Fluo Cat’s Eye”, che comunicherà in Instagram. Le nuove tendenze proposte dal brand saranno svelate a tutti i suoi follower che solo su Istagram sono 23,8 milioni.