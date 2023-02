BASSANO DEL GRAPPA - È stato fermato, per un normale controllo da parte della Polizia di Stato, all'ingresso di una sala slot di Bassano del Grappa (Vicenza), ma ha reagito in maniera violenta, colpendo con pugni e calci gli agenti. L'esagitato, un cittadino polacco, è stato così bloccato e arrestato. Nei confronti dello straniero, che è stato poi scarcerato dopo l'udienza di convalida, in attesa di essere processato, è scattato un foglio di via obbligatorio dal comune di Bassano, e non porà mettere piede nel comune vicentino per un periodo di 3 anni. Al termine di una serie di controlli sul territorio, da parte degli agenti del Commissariato e della polizia locale, il Questore della provincia berica,, ha emesso un altro foglio di via, sempre per 3 anni, nei confronti di un altro uomo, per precedenti penali.