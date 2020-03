Fc Bassano 1903, raccolta fondi con i tifosi per aiutare chi è in difficoltá per il Coronavirus

Il Fc Bassano 1903 sempre in prima linea. Da quando è nata la nuova societá, i giallorossi sono sempre stati tra i primi per quanto riguarda la beneficienza, aiutando comunitá e singoli cittadini in difficoltá. Anche in un momento complicato come quello che sta vivendo la cittá e la nazione per il Corona Virus, il presidente Fabio Campagnolo e tutti i soci hanno aderito ad una nuova raccolta fondi, “per aiutare tutti a ripartire. Insieme ce la faremo!” come recita la stessa societá in un comunicato inviato alla stampa.



“Nei giorni in cui in molti sono impegnati in prima linea per affrontare l’emergenza “Covid-19”, Fc Bassano 1903 prova ad allungare lo sguardo verso il futuro, promuovendo una raccolta fondi per aiutare le persone che, nelle prossime settimane, potrebbero pagare maggiormente le difficoltà di questo stop forzato, imposto a molte attività”. Una idea che si appoggia anche sulla comprovata generositá dei tifosi giallorossi, come dimostrano i 1000 euro donati dai Fedelissimi all’Ospedale di San Bassiano.



«Quando ripartiremo, perché siamo sicuri che prima o poi succederà – spiega sempre nel comunicato il presidente di Fc Bassano 1903, Fabio Campagnolo - ci sarà qualcuno che sarà capace di rialzarsi da solo ed altri a cui invece potrebbe servire una leggera spinta. Penso ai più deboli, agli ultimi, che nessuno di noi vuole certo lasciare indietro».

La raccolta fondi si effettuerá tramite apposito conto bancario (IT 16 Q034 4060 1600 0000 0282 500 intestato ad Associazione di volontariato “La Casa sull’Albero” - causale “iocisto”) attivo da oggi e fino al prossimo 12 aprile, giorno di Pasqua.



Le donazioni avranno come destinatarie 10 associazioni di volontariato del bassanese, che trasformeranno in buoni spese per famiglie il denaro raccolto: si tratta di Associazione La Casa sull’Albero – famiglie e minorenni in situazione di difficoltà; Associazione AMAD – persone e famiglie con malattie di Alzheimer e demenze senili; Associazione Anffas – persone e famiglie con disabilità; Associazione Casa a Colori – famiglie migranti e persone in stato di estrema povertà; Associazione Comitato 180 – persone e famiglie con disagio psichiatrico; Associazione Conca d’Oro – persone e famiglie con disabilità; Associazione Questacittà – donne maltrattate e/o in situazione di difficoltà; Associazione oncologica San Bassiano – persone e famiglie con malattia oncologica; Associazione Spazio Alisei – famiglie migranti e famiglie in situazione di difficoltà; Gruppo Vulcano – minorenni e giovani.



«Quello che chiediamo a tutti i nostri tifosi, ai nostri soci e più in generale ai bassanesi - continua Campagnolo - è di contribuire con almeno 10 euro che, dopo tutto, è il prezzo di una pizza saltata in questi giorni con gli amici. Se rendiamo questa iniziativa più contagiosa di questo terribile virus, avremo più forza di uscirne al meglio tutti assieme. Perché il loro sorriso potrà dare anche a noi la forza di ripartire». Un’altra azione che fa capire quanto il Bassano voglia sempre piú stringere un rapporto con la societá e aiutarla anche in questi momenti difficili: la mia squadra, la mia cittá.

