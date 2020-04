FC Bassano 1903, si pensa al futuro: rinnovato il direttore sportivo Cristian Giacometti.

In attesa dei verdetti per la prossima stagione, il Fc Bassano 1903 mette a segno il suo primo colpo. Un atto di fiducia della societá che decide di confermare per il terzo anno consecutivo il direttore sportivo Cristian Giacometti, fino ad ora il primo ed unico ds della societá giallorossa. Arrivato nell’anno della nascita del Fc, Giacometti ha creato, insieme al tecnico Checco Maino, prima la squadra che ha dominato e vinto la Prima Categoria, poi ha assemblato la rosa che stava capeggiando in Promozione, prima dello stop dei campionati per il Covid -19.



“In attesa di conoscere l’esito di questa stagione sportiva – spiega la societá in un comunicato alla stampa - il Fc Bassano 1903 lavora già in vista della prossima annata. E’ stato rinnovato, per un altro anno, l’incarico di Cristian Giacometti che sarà Direttore Sportivo dei giallorossi per il terzo anno consecutivo”.



Un messaggio ai tifosi che conferma una delle colonne della dirigenza e che fa capire come il Bassano stia giá pensando alla prossima stagione, che dovrebbe essere, a meno di clamorose sorprese, in Eccellenza, avendo i giallorossi “chiuso” in prima posizione, con sei punti dalla seconda Schio e con entrambi gli scontri a favore.



«Sono davvero felice di avere trovato ancora una volta l’accordo con la società – spiega il dirigente Giacometti - ringrazio il presidente Campagnolo per la fiducia, posso dirmi sono orgoglioso e felice di continuare questa splendida avventura a Bassano».



Una prima mossa che dovrebbe portare anche alla riconferma di Checco Maino, nonostante qualche sirena per l’allenatore, che ha dichiarato ai tifosi la sua felicitá alla guida della squadra. Un Bassano giá proiettato al futuro, ma in attesa del presente: bisogna capire la questione P´promozioni – retrocessioni, ma la fiducia nell’Eccellenza è alta.



