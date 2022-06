Il Farro Spelta di Sovizzo nel registro Denominazioni Comunali: festa per l'investitura

SOVIZZO (Vicenza) - ll Farro Spelta è un cereale di origini antichissime, proveniente dal Medio Oriente e da secoli ha rappresentato la base della cucina delle popolazioni mediterranee. Dal 2015 il comune di Sovizzo ha dato il via all’iter che ha portato all’iscrizione nel Registro dei prodotti De. Co. (Denominazioni comunali). “Il lavoro è stato lungo e complesso - spiega l’assessore alle Attività Produttive Denise Pastorello - poiché siamo partiti proprio dalla ricerca e selezione del seme, alla sua coltivazione fino a stabilizzarne la produzione mantenendone le caratteristiche organolettiche che ci hanno portato al suo riconoscimento De.Co. di Sovizzo.”

A fare da apripista è stato un gruppo di giovani, guidati da Filippo Tonello, che attraverso l’associazione “Terre di Sovizzo” si occupa della coltivazione del Farro Spelta in terreni di loro proprietà, riutilizzando anche aree marginali da tempo non coltivate. Alla sua diffusione, poi, concorrono esercizi commerciali locali che lo vendono sotto forma di chicchi per zuppe, pasta, gallette, biscotti, farina e pizze.

Il riconoscimento della De.Co. è stato sancito lo scorso 15 marzo, ma la vera investitura, alla presenza dei presidenti del Tavolo provinciale De.Co., Riccardo Lotto, e di quello regionale, Dino Grande, è avvenuta in occasione della cena di Inizio estate organizzata dalle associazioni “Le Attività di Sovizzo” e “Le Terre di Sovizzo” con il patrocinio del Comune di Sovizzo, mercoledì 22 giugno in piazza Manzoni. In quell’occasione, sono state anche premiate le botteghe storiche locali con più di 50 anni di attività svolta a Sovizzo.

Alla cena di investitura, il menu, ovviamente, è stato a base di prodotti realizzati con Farro Spelta, con una interessante sequenza di piatti. Dopo il benvenuto a base di crostini di pane al Farro Spelta accompagnati da baccalà mantecato, salumi e giardiniera locale, un tortino alle zucchine sovizzesi come antipasto. Il tortello al Farro Spelta farcito di formaggi del Colle su crema di piselli dolci e padellata di champignon freschi ha preceduto un filetto di maialino cotto a bassa temperatura su terra di Farro Spelta con verdure croccanti e patate nocciola. Al termine, gelato al vino Torcolato, miele d’ acacia, con piccoli frutti e Farro Spelta soffiato.