Faccetta nera alla radio, le scuse di Elena Donazzan in Consiglio: «Ho sbagliato, capita»

VENEZIA - «Accade nella vita di sbagliare»: lo ha detto questo pomeriggio l'assessore all'istruzione e al lavoro del Veneto Elena Donazzan durante i lavori iniziati nel pomeriggio in consiglio regionale che prevedevano, tra l'altro, la discussione di una 'mozione di riservà dopo il caso della canzone fascista «Faccetta nera» cantata alla radio. A motivare le critiche all'iniziativa di Donazzan è stato il portavoce dell'opposizione nell'assemblea veneta, Arturo Lorenzoni.

APPROFONDIMENTI REGIONE Canta "Faccetta Nera" alla Zanzara: Elena Donazzan,... REGIONE VENETO Donazzan e Faccetta nera, arrivano le scuse. Ma viene cancellata dai... LA POLEMICA Canta Faccetta nera in radio. Mozione contro Donazzan in aula grazie... REGIONE VENETO Pan (Lega) sul caso Donazzan: «Le scuse non bastano, ricordo i...

«La vita mi ha insegnato che si affrontano le prove, anche le più dure, passando dalla porta più stretta - ha sostenuto Donazzan, replicando alle osservazioni di Lorenzoni -. Il Consiglio di oggi con questa mozione è l'occasione che mi permette di ribadire in modo ufficiale le mie scuse in quest'Aula: non era mia intenzione offendere nessuno e certamente non mi troverò mai più nella circostanza di rispondere ad una trasmissione qual è "La zanzara" irridente e sopra le righe, creando involontariamente imbarazzo alla mia Amministrazione regionale». Donazzan ha concluso: «Vedete, in molti mi sono stati vicini in questa settimana così carica di tensione e dimostra una cosa sola principalmente: su alcuni temi la nostra nazione ha ancora ferite aperte ed un clima che non permette leggerezza».

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA