Parcheggi, musei e basilica gratis: nei weekend la città è “aperta”

VICENZA - Metti un fine settimana in centro. Arrivi, parcheggi gratuitamente e visiti un museo. Sempre senza pagare il biglietto.



Succede a Vicenza, città del Palladio e del “weekend free”. Fino al 29 novembre, ogni sabato e domenica non servirà il portafoglio per lasciare l'auto nei 6 parking a sbarra, né per visitare basilica palladiana, pinacoteca di palazzo Chiericati, museo e chiesa di Santa Corona. Nella lista anche il Palladio museum.



L'obiettivo dell'iniziativa, voluta dal Comune, è agevolare l'accesso al salotto cittadino di vicentini e turisti, in un periodo difficile per negozianti e ristoratori, messi in ginocchio dall'emergenza Covid e dal lungo lockdown che ha fatto crollare gli incassi. «Per dicembre stiamo già pensando a un pacchetto di agevolazioni natalizie», anticipa l'assessore alla mobilità Matteo Celebron.



Tradotto, niente ticket nei parcheggi Matteotti, Fogazzaro, Canove, Verdi, Bologna e Cattaneo, per un totale di 1500 posti auto. Sui social c'è chi gradisce e chi critica la mossa dell'amministrazione. Sulla pagina Fb del Comune qualcuno si chiede: «Serve a intasare il centro di auto?».