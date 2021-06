VICENZA - Marito e moglie arrestati per maxi evasione. La Guardia di finanza di Vicenza ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare, una in carcere ed una ai domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Vicenza a carico di due coniugi di 49 e 47 anni, residente a Valdagno, imprenditori titolari di 4 società fallite con sistemi che hanno indotto a procedere per bancarotta fraudolenta sfuggendo al fisco per 900mila euro riciclando il denaro....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati