Europei, finale col botto, altri due ori di Ceccon nei 100 dorso e con la 4x100 mista. Cusinato bronzo

Nella giornata conclusiva per le gare in vasca degli Europei di nuoto un supereroe è sbucato nella piscina del Foro Italico: più forte del caldo, dell’umidità, di tutti i suoi rivali. Thomas Ceccon si laurea campione europeo nei 100 metri dorso agli Europei di nuoto, e rende ancora più magica l’estate 2022, la stessa in cui a Budapest ha saputo diventare campione iridato nella distanza nonché nuovo detentore del record del mondo. Il veneto tiene a bada l’agguerrito greco Christou per entrambe le vasche e se lo mette alle spalle per tre centesimi di secondo: 52.21 a 52.24 (bronzo al transalpino Ndoye Brouard, 52.92).

In chiusura di programma grande vittoria anche della 4x100 mista con ancora Ceccon in prima frazione che dà il cambio in testa a Martinenghi poi Rivolta e Miressi completano il trionfo.

Pilato seconda dietro a Meilutyte

Alla festa di Benedetta Pilato, invece, l’ospite indesiderata è Ruta Meilutyte. Nella finale dei 50 rana, la distanza in cui la giovanissima tarantina detiene il record del mondo, il tifo assordante del pubblico capitolino non basta a Benny per andare a prendersi l’oro: è infatti la fortissima lituana che, affiancata a Pilato (lei in corsia 4, l’azzurra nella 5) dà vita a un testa a testa appassionante precedendola per 12 centesimi (29.59 contro 29.71). Per la classe 2005 (che ai Mondiali di Budapest ha vinto l’oro nei 100, facendo il bis anche a Roma) il secondo posto di oggi è comunque l’ennesimo gradino di una carriera tutta da scrivere e già piena di allori.

Deplano argento, Cusinato bronzo

Nei 50 stile libero, il regno incontrastato del britannico Benjamin Proud (che infatti vince l'oro con il tempo di 21.58), la piscina del Foro Italico attendeva Lorenzo Zazzeri ma è un altro fiorentino a salire sul podio, il 23enne Leonardo Deplano che si mette un argento pesantissimo (21.60) al collo davanti al greco Kristian Gkolomeev (21.75). Per Zazzeri (argento olimpico a Tokyo nella staffetta stile) solo sesto posto. Anche la gara dei 200 farfalla femminile fa esplodere di gioia l’arena romana: Ilaria Cusinato vince il bronzo con il tempo di 2:07.77, dietro alla bosniaca d’oro Pudar e alla danese Bach.