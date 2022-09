BASSANO -

Il minore e la sua famiglia sono seguiti dai servizi dell’Azienda socio-sanitaria fin dal luglio 2016, con periodiche valutazioni, cicli continui di trattamenti multi specialistici e la presenza di due operatori OSS dell’Integrazione Scolastica per il numero massimo di ore previsto dalle normative in vigore (16 la settimana); tra l’altro tale suddivisione su due operatori è finalizzata ad assicurare sempre la copertura nel caso di assenza di uno dei due. Inoltre nei periodi di mancata frequenza scolastica è sempre stata offerta alla famiglia la possibilità di continuare l'intervento a domicilio: la famiglia talvolta ha accettato, talvolta no.

Il tutto con personale qualificato, e sotto il costante monitoraggio dei componenti dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, della quale fanno parte oltre agli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, il Pediatra di Libera Scelta, un rappresentate dei Servizi Sociali del Comune, della scuola e degli altri servizi aziendali coinvolti.