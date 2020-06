Un masso cade e colpisce escursionista al Cornetto: soccorsa in quota

VALLI DEL PASUBIO - Passeggiata in montagna con brivido per una donna trentina, che è stata colpita da un grosso sasso precipitato dalla parete. Passate le 11, su richiesta dei carabinieri, il Soccorso alpino di Schio è intervenuto sul Monte Cornetto, in un canale parallelo al Vaio Stretto, dove un'escursionista che lo stava risalendo con tre amici, colpita da un masso caduto dall'alto, era crollata a terra, sbattendo spalla e braccio. Sette soccorritori, dalla descrizione del luogo e dalle coordinate Gps, hanno individuato e raggiunto il luogo dell'incidente, teatro di una frana qualche anno fa.

Dopo aver immobilizzato l'arto alla donna, S.P., 65 anni, di Trento, che riusciva a camminare da sola, la hanno dotata di imbrago e assicurata per accompagnarla a valle una volta attrezzata la discesa con una corda fissa. Ripreso il sentiero, la squadra e i quattro escursionisti in una mezz'ora sono rientrati al parcheggio, da dove il gruppo si è poi allontanato autonomamente.

Ultimo aggiornamento: 16:36

