Ragazzo di 17 anni in escursione si perde, allarme della mamma e lieto fine nella notte

Valdagno (Vicenza) - Lieto fine per il ragazzo disperso ieri, 11 giugno: è infatti rientrato nella notte assieme alla sorella e a una squadra del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno il 17enne di Valdagno, per cui era partita una ricerca. Attorno all'1.15 il 118 aveva allertato i soccorritori a seguito della chiamata della mamma del ragazzo, preoccupata perché non riusciva a rintracciarlo. Il giovane era uscito attorno alle 17 per una passeggiata, ma i familiari a un certo punto non erano più riusciti a parlare con lui.

L'ultimo contatto telefonico lo aveva avuto un amico alle 23.30 circa e il diciassettenne gli aveva detto di trovarsi al bivacco di Cima Marana, a 1.600 metri di quota. Una squadra si è portata a Contrada Castagna, da dove nel frattempo la sorella del ragazzo e il conpagno erano già partiti in direzione della Cima. La coppia ha quindi trovato nella struttura il giovane, che stava bene, ma si era attardato. I soccorritori sono quindi andati loro incontro e, dopo averli incrociati, sono rientrati con loro.