Esce per fare la spesa, derubata in casi per 210.000 euro, il lascito del marito morto

MOSSANO - Spariti nell'abitazione di un'anziana di 85 anni, residente a Barbarano Mossano, 200mila euro in contanti, gioielli per 10mila euro e buoni fruttiferi postali ancora da quantificare. Il furto è stato messo a segno la mattina di mercoledì, quando la donna era uscita di casa per alcune commissioni. Il denaro, i risparmi di una vita di lavoro e il lascito del marito scomparso recentemente, era nascosto all'interno di alcuni cassetti in un comò. Sull'episodio indagano i carabinieri di Vicenza.