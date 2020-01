Entra nella mail di un'azienda, cambia l'Iban e "storna" una fattura di 2.000: denunciato

VICENZA - Entra abusivamente nella mail di un'azienda, modifica l'Iban di accredito di una fattura intestata ad una società di Quistello, in provincia di Mantova, e "storna" 2.000 euro su un conto corrente bancario a lui riconducibile. L'uomo, 56 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato identificato e denunciato dai Carabinieri per «accesso abusivo al sistema telematico, frode informatica e detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici». Il fatto è successo il 4 ottobre 2019. La tecnica usata dal vicentino viene chiamata «sniffing».



COS'E' LO SNIFFING

E' l'attività di intercettazione passiva dei dati che transitano in una rete telematica. Tale attività può essere svolta sia per scopi legittimi (ad esempio l'analisi e l'individuazione di problemi di comunicazione o di tentativi di intrusione) sia per scopi illeciti contro la sicurezza informatica (intercettazione fraudolenta di password o altre informazioni sensibili).I prodotti software utilizzati per eseguire queste attività vengono detti sniffer ed oltre ad intercettare e memorizzare il traffico offrono funzionalità di analisi del traffico stesso. In questa maniera il soggetto era riuscito a carpire la password di accesso dell'indirizzo mail della società modificando appunto il codice iban indicato in fattura. © RIPRODUZIONE RISERVATA