Emorragia cerebrale: inutile corsa in ospedale. Giacomo se ne va a 42 anni

Ultimo aggiornamento: 16:35

CORNEDO VICENTINO -, uno dei centri della vallata dell'Agno. Un uomo di 42 anni,, nato e da sempre residente in paese, è morto ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era statoa causa di un’A riportarlo è il Giornale di Vicenza.Secondo quanto si è appreso sono risultati inutili tutti i tentativi messi in atto dai medici berici, protratti per tre giorni, per tenerlo in vita, ma alla fine la forte fibra del 42enne ha ceduto. Ieri mattina è stata decretata la morte cerebrale. La moglie Claudia ha acconsentito all’espianto degli organi, che è avvenuto nel pomeriggio, chiedendo allo stesso tempo a quanti l’hanno conosciuto una preghiera speciale per il marito. Oltre alla moglie Giacomo lascia due figli piccoli, una bambina di 6 anni e un bambino di 7 anni. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, che i due coniugi con i bambini frequentavano e dove si erano sposati.