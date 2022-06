Thiene, cinque in corsa per la poltrona più alta del municipio. Ecco chi sono e tutte le liste

THIENE - Con poco meno di 24 mila abitanti, Thiene nell'Alto Vicentino è il Comune della provincia più grosso che va alle urne, l'unico nel quale potrà esserci un ballottaggio tra i primi due classificati se al primo turno nessuno supererà il 50% dei voti. Giovanni Battista Casarotto, espressione del centrosinistra, sindaco uscente, non può ripresentarsi per aver fatto due mandati consecutivi.

APPROFONDIMENTI NORDEST Cinque facce per guidare Thiene: i candidati a sindaco ELEZIONI Romano, sfida secca per il municipio tra l'uscente Bontorin e la... NELLA TERRA DELLA ROSA Rosà, Elena Mezzalira e Gian Paolo Baggio si contendono la... ELEZIONI MUNICIPALI Nel Vicentino 10 Comuni al voto, 25 in lizza per la fascia tricolore,...

Per la sua poltrona di primo cittadino ora sono in lizza cinque candidati, 4 uomini e una donna. Ecco chi sono e quali sono le rispettive squadre, ovvero le liste dirette o collegate di coalizione. Li presentiamo nell'ordine in cui si trovano nella scheda elettorale (facsimile pubblicato dalla Prefettura).

> MANUEL BENETTI, 43 anni, è presidente della Pro Loco, sposato e con una figlia, libero professionista.

Noi per Thiene Benetti Sindaco: Maurizio Grotto, Barbara Cunico, Massimo Dinale, Erika Bonollo, Giovanni Crestani, Roberto Pogni, Nadia Lanaro, Nelvio Daminato, Giulia Cervo, Mattia Comberlato, Francesco Migliaccio, Mariangela Bonin, Mirko Chiariello, Stefano Drago, Giorgina Zambon, Giuseppina Polistena.

Vivere Thiene Benetti Sindaco: Daniela Panariti, Giuseppe Grotto, Tamara Fongaro, Daniele Dal Santo, Neidi Ines Cornelius, Michele Marcante, Veronica Grotto, Matteo Dalla Stella, Claudia Renee Gallucci, Diego Sartori, Marta Cajano, Alessio Fabrello, Fabio Battistini.

Lega Liga Veneta Salvini: Andrea Busin, Simone Furia, Clara Torresan, Giovanni Signorini, Francesca Pieretto, Gianluca Pianegonda, Riccardo Meneghini, Cinzia Pauletto, Sonia Perotto, Carlo Lironi, Valentina Meda, Maria Rosa Pettinà.

Forza Thiene Benetti Sindaco: Alberto Samperi, Tiziana Busato, Matteo Calgaro,Valentina Carotta, Loredana Croce, Alberto Cunico, Fatima Lachhab, Nicolas Lazzari, Mostafizur Rahman detto Pothik Mollah, Laura Pettinà, Antonio Pone.

Fratelli d’Italia: Umberto Rossi, Piero Dalla Fina, Emmanuel Candioglou, Roberta Busato, Martina Carretta, Luca Mattei, Tommaso Maino, Desiree David, Andrea Carollo, Ketty Pasquali, Elena Grazia Guglielmi, Bruno Motta.

> GIULIA SCANAVIN, coniugata, tre figli, libera professionista.

Orizzonte Thiene Giulia Scanavin Sindaco per Thiene: Silvia Balboni, Michele Valerio, Nunzia Melchiorre, Elia Marcolin, Mariuccia Lain, Matteo Costa, Giuseppe Lorenzo Facci, Fabio Spinato, Vincenzo Lo Bascio, Diego Trevisi, Antonio Balasso, Herminia Irina Burlacu, Alessandra Dalle Carbonare, Andrea Atzeni, Cristina Saccardo, Alberto Grossi.

Liberi a Destra Thiene: Fidenzio Davò, Oronzo Vannella, Francesca Tran Thi Yen Anh, Enrico Santini, Alexandros Zachos, Miriam Maria Consonni, Camilla Ghirardini, Paola Zamberlan, Riccardo Piccolo, Simona Todesco, Nazzareno Valente, Mirco Sentinelli, Anselmo Pinna, Alessandro Duso, Alfredo Scapin.

Giulia Scanavin Sindaco per Thiene: Federico Mojentale, Mirko Gnata, Christian Azzolin, Francesco Valente, Micol Masciavè, Sasa Gacic, Mirko Marcolin, Paola Vendramin, Petrovic Boban, Maria Siponta Collicelli, Nicola Brazzale, Mafalda Sara Zambrano, Maristella Zulian, Alberto Dalle Carbonare, Fharid Panozzo, Mariantonietta Dal Santo.

> GIANANTONIO MICHELUSI detto GIAMPI, 61 anni, assessore uscente, coniugato, 2 figlie, libero professionista.

Lista Thiene al Centro: Giovanni Domenico Simonato, Ilario Barbieri, Valeria Balasso, Giorgia Bassetto, Nicola Beltrame, Flavio Binotto, Raffaello Brazzale, Rosaria Buonincontri, Paola Chiappini Elsa Maria Marsilio, Michele Monaco, Silvia Turra, Alberto Vecelli, Gaetano Vezzaro, Nazzareno Zavagnin, Massimo Zerbo.

Insieme per Michelusi PD: Andrea Zorzan, Marina Maino, Mara Barone, Mariano Bonato, Filippo Carollo, Paolo Costa, Vanina Dal Santo, Siro Faccin, Giuseppe Martini, Clara Poli, Fortunato Scarmato, Antonio Spadarotto, Eva Testolin.

Equa Thiene Michelusi Sindaco: Abramo Tognato, Alaeddine Kaabouri, Daniela Maria Roberta Pizzuti, Emilio Grazian, Monia Kouki, Matteo Agrò, Vilma Prado Estrada, Carlo Todeschin, Giacomo Rosa, Camilla Titi Desirè Rossi, Donata Duso, Simone Dal Ponte.

Thien’é Michelusi Sindaco: Giovanni Agrò, Ester Balasso, Michela Baron, Emanuele Bonato, Alice Bresola, Alberto Corrà, Carlo Gecchelin, Maria Grotto, Francesca Merola, Nicoletta Pasqualotto, Rebecca Rivelli, Antonio Saccardo, Ludovica Sartore, Dario Savio.

Thiene per Mano Michelusi Sindaco: Paolo Aver, Pierantonio Bonato, Diletta Brazzale, Marco Chemello, Michela Cumerlato, Andrea Dal Bianco, Marco Dal Carobbo, Giuseppe Dal Santo, Umberto D’Anna, Daniele Fortuna Filippo Lo Bocchiaro, Roberta Marin, Nicoletta Panozzo, Rudy Pigato, Anna Maria Savio, Alice Todeschin.

> DANIELE APOLLONI, 60 anni, già eletto in Parlamento per la Lega negli anni Novanta.

Vento Nuovo a Thiene Apolloni Sindaco: Valerio Bassotto, Bruno Fiore, Francesco Polese, Vincenzo Zermo, Aldo Thiella, Alessandra Panozzo, Simonetta Ciscato, Matteo Manzardo, Barbara Sperotto, Eleonora Apolloni Livio Torresan, Elena Sofia Soldà.

Patto Civico Thiene Apolloni Sindaco: Riccardo D’Angelo, Alisa Zinovjeva, Rosanna Carollo, Gheorghe Alin Costiniu, Anna Andreatta, Rosario Gaspari, Ivana Corradin, Giovanni Sperotto, Eraldo Apolloni, Filippo Dal Molin, Michela Barbieri, Denis Bevilacqua, Miah Md Ujjal.

Insieme Si Può Apolloni Sindaco: Pierino Salbego, Massimo Zanon, Ermes Garzotto, Arcadio Deganello, Morena Dalla Via, Tatiana Busato, Annouchka Chpiliotoff, Marian Vaduveanu, Michele Ignarra, Sabrina Dal Lago, Michele Mignona, Nazrul Islam.

> ALBERTO FERRACIN, 59 anni, sposato, due figli, libero professionista.

Partito Moderato d’Italia: Silvana Marangoni, Marco Battistello, Michela Barausse, Barbara Marcon, Stefano Roman, Gildo Lebosi, Roberta Cimberle, Giovanni De Pretto, Luigi Visalli, Claudia Ferracin, Gloria Tessari, Elena Crestanello, Claudio Donadello, Davide Basso, Valentina Filippi, Morena Marchesi.