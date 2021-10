Si vota in 12 comuni vicentini, 28 aspiranti sindaci. A Laghi, 128 abitanti, sfida a due. A Orgiano Dotto corre da solo. Ecco candidati e liste

VICENZA - Sono 12 i Comuni chiamati alle urne in provincia per rinnovare l'amministrazione municipale. Si tratta solo di comuni com meno di 15 mila residenti, pertanto in nessuno di essi è previsto il ballottaggio (sempre che non si verifichi una parità esatta di voti riportati). E lunedì pomeriggio quindi sarà proclamato sindaco chi incassa almeno un voto più degli altri. Il solo caso di candidatura unica, senza avversari, si verifica a Orgiano dove in corsa c'è Manuel Dotto: per conquistare l'elezione dovrà raggiungere il 50% dei voti validi espressi e occorre che vada al voto almeno il 50 per cento degli elettori.

Con 128 abitanti Laghi è il Comune più piccolo del Veneto e vedrà in lizza due sfidanti, entrambi Lorenzato di cognome, che si disputeranno le poche decine di voti disponibili. Nell'Altopiano dei Sette Comuni chiamato al voto solo Rotzo, il Comune "cimbro", con 658 abitanti e tre candidati, Bertoldo, Spagnolo, Sartori.

In tutto sono 28 i candidati sindaci, dei quali appena otto donne. Unica sfida al 100% in rosa a Crespadoro, dove si affrontano Dal Cengio e Ferrari.

Ecco i candidati sindaci e le liste, nell'ordine in cui appaiono sulle schede elettorali (indicazioni della Prefettura). Indicato anche il sindaco uscente in caso di ricandidatura.

BROGLIANO

Candidati sindaci:

Dario Tovo (uscente) - Lista "Brogliano Quargnenta per il futuro"

Ezio Sambugaro - Lista "Lavoriamo Insieme - Brogliano Quargnenta"

CALDOGNO

Candidati sindaci:

Nicola Ferronato (uscente) - Lista "Insieme per Caldogno - Ferronato Sindaco"

Marilì Lunardello - Lista "Uniti per Caldogno"

COSTABISSARA

Candidati sindaci:

Tiziano Copiello - Lista "Idee per Costabissara"

Giovanni Maria Forte - Lista "Proposta per Costabissara - Forte Sindaco"

Alessandro Petracca - Rinnova Costabissara - Lega Salvini"

CRESPADORO

Candidati sindaci:

Emanuela Dal Cengio (uscente) - Lista "Continuiamo Insieme per Crespadoro - Emanuela Dal Cengio"

Elisa Maria Ferrari - Lista "Crespadoro Unita - Ferrari Sindaco"



GAMBELLARA

Candidati sindaci:

Michele Poli (uscente) - Lista "Futuro per Gambellara - Michele Poli Sindaco - Lista Civica"

Nicolò Framarin - Lista "Insieme per Gambellara - Sarmazza Torri di Confine Sorio Mason"

LAGHI

Candidati sindaci:

Marco Lorenzato - Lista "Insieme per Laghi"

Ferrulio Angelo Lorenzato - Lista "Laghi"

MONTEGALDA

Candidati sindaci:

Maurizio Zanon - Lista "Montegalda Bene Comune - Maurizio Zanon Sindaco"

Maria Giovanna Barcaro - Lista "Montegalda nel Cuore - Giovanna Barcaro Sindaco"

Andrea Nardin (uscente) - Lista "Siamo Montegalda e Colzè 2026 - Insieme per il Futuro"

MONTEVIALE

Candidati sindaci:

Claudio Cegalin - Lista "L'Olmo - Cegalin per Monteviale"

Elisa Santucci (uscente) - Lista "Ama Monteviale - Con Elisa Santucci Sindaco"

NANTO

Candidati sindaci:

Manuela Vecchiatti - Lista "Uniti per Nanto - Uniti per ripartire con Entusiasmo"

Luca Marchesini - Lista "Nanto Crescere Insieme"

Renzo Ceron - Lista "RiVivere Nanto - Renzo Ceron Sindaco"

ORGIANO

Candidato sindaco:

Manuel Dotto (uscente) - Lista "Obiettivo Futuro - Dotto Sindaco"

ROTZO

Candidati sindaci:

Alberto Bertoldo - Lista "Partito dei Veneti - Rotzo"

Lucio Spagnolo - Lista "Insieme per Rotzo - Sette Comuni Siben Komoine Comunità e Territorio"

Arianna Sartori - Lista "Vivere Rotzo - Leeban Rotz"

ZERMEGHEDO

Candidati sindaci:

Luca Albiero (uscente) - Lista "Scegliamo Zermeghedo"

Sabrina Paiusco - Lista "Zermeghedo 3.0"

Rino Orlandi - Lista "Noi con Voi"

