SCHIO - È caduto da un’altezza di tre metri mentre stava eseguendo alcuni lavori in un’azienda. Un elettricista è stato trasportato, in gravi condizioni, con un’ambulanza del Suem, all’ospedale di Vicenza dopo un incidente sul lavoro in zona industriale a Schio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana.

