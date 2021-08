Ecco largo Paolo Rossi 9: la città omaggia il campione con il “suo” numero

VICENZA - Si chiamerà largo Paolo Rossi 9 . Come il numero che indossava quando vestiva la maglia biancorossa.

Vicenza ricorda il "suo" Pablito - scomparso nel dicembre 2020 all'età di 64 anni - intitolando alla sua memoria l'area antistante l'accesso principale dello stadio Menti, quello che lo ha visto protagonista del periodo d'oro del club di via Schio, con lo storico secondo posto nella stagione 1977-78.

Dopo il via libera della prefettura, è scattata la corsa contro il tempo per la posa della targa, attesa entro la fine di settembre. «Realizzeremo la piazza in accordo con la società L.R. Vicenza e Federica, moglie del calciatore», ricorda il sindaco Francesco Rucco. I lavori, aggiunge, «inizieranno dopo la conclusione della stagione sportiva 2021-2022». Nel febbraio del 2020 Rossi aveva ricevuto, proprio da Rucco e dal presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino, la cittadinanza onoraria.