Batosta per gli spacciatori stranieri irregolari: perquisizioni in varie case della città

VICENZA - Arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto di nazionalità algerina irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti. In particolare, finanzieri del Gruppo Vicenza con il supporto di una unità cinofila anti droga e unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo (VI) , nel corso di perquisizione domiciliare, hanno trovato il cittadino algerino in possesso di 24 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 2 bilancini di precisione, 330 euro in contanti, 11 cellulari e una borsa contenente gli effetti personali e documenti di una donna vicentina, provento di furto denunciato il 17 gennaio 2022.

Sono stati anche deferiti in stato di libertà per ricettazione altri 3 soggetti di nazionalità algerina, 2 dei quali irregolari sul territorio nazionale, tutti domiciliati in Vicenza, poiché trovati in possesso di 2 computer ed un lettore cd, risultati essere stati rubati dalla scuola elementare di Torri di Quartesolo (VI) la sera del 10 febbraio 2022, nonché di altri computer, un sassofono ed una motosega. Deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un altro soggetto di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti, in quanto trovato in possesso di 15,40 grammi di sostanza stupefacenti di tipo hashish, 2,10 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, 3.600 euro in contanti, 2 cellulari.