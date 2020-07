Aveva un ecocentro abusivo e spacciava anche droga: arrestato un 43enne

VICENZA - La Guradia di finanza di Vicenza ha arrestato, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il proprietario 43 enne dell'ecocentro abusivo di Montorso Vicentino, già oggetto di sequestro da parte delle fiamme gialle lo scorso 14 maggio, sequestrando circa 170 grammi di cocaina e strumentazione per il taglio e il confezionamento della sostanza.



L'uomo è stato anche denunciato per il trattamento di rifiuti non autorizzato, violazione di sigilli e sottrazione di cose. L'uomo, fermato mentre trasportava dei rifiuti in plastica è stato sottoposto a una serie di perquisizioni facendo scoprire ai finanzieri la droga e rifiuti che, una volta stoccati illegalente e già sotto sequestro, erano stati occulytati altrove. © RIPRODUZIONE RISERVATA