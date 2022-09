Procura ordina perquisizione a casa di un 21enne: trovata droga da spaccio

RECOARO TERME - Ieri mattina i carabinieri di Recoaro, col supporto della compagnia di Schio, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura di Vicenza in relazione ad attività di spaccio di stupefacenti. L’attività di polizia giudiziaria ha riguardato un cittadino italiano classe 2001 residente a Schio il quale, in base alle indagini svolte, è risultato essere coinvolto a vario titolo in attività di cessioni di stupefacenti.

Durante i controlli i militari hanno rinvenuto occultati nel bagno e nella camera da letto due sacchetti contenenti un totale di gr. 49 di marijuana nonché un bilancino di precisione. L’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla competente Procura berica.