Coltivazioni di marijuana in garage e in un terreno agricolo, arrestato 33enne

BARBARANO MOSSANO - Ennesimo caso di arresto per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 19 luglio, nel pomeriggio, a Ponte di Mossano, carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, S.D.M., trentatreenne, residente a Barbarano Mossano, gravato da precedenti. Nei capannoni dell’azienda agricola dell'uomo, nel garage pertinente all’abitazione e in un appezzamento di terreno di proprietà, le perquisizioni hanno fatto trovare sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di gr. 159,79 e di n. 12 piantine di cannabis, in fase di accrescimento, dell’altezza compresa tra metri 1,50 e 1,70, il tutto sottoposto a sequestro e custodito. L’arrestato veniva accompagnato agli arresti domiciliari nell’abitazione dove risiede, in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’autorità giudiziaria.

