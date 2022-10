Coppia arrestata, in casa droga, soldi e attrezzature. I residenti avevano segnalato "giri" strani

VALDAGNO - Due arresti, coppia finisce nel mirino dei carabinieri di Valdagno. Ieri sera, 12 ottobre, sono stati arrestati un uomo e una donna, Z.A., classe 1973, e F.L., classe 1975, entrambi residenti a Valdagno, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui e lei sono stati trovati in possesso di un chilo di marijuana suddivisa in dosi, un chilo e seicento grammo di hashish in panetti, 120 grammi di cocaina, attrezzature per confezionare le dosi e un classico bilancino di precisione, oltre a 22.500 euro in contanti, verosimile provento di attività illecite di spaccio.

I due arresti sono arrivati dopo indagini e controlli scattati dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che indicavano strani movimenti nei pressi di una abitazione sita in località Piana. Sono iniziati così numerosi servizi di osservazione che hanno permesso di verificare che in quella casa vi erano movimenti poco lineari. Lì vicino venivano individuati numerosi assuntori di stupefacenti. Sono state anche recuperate dosi di droga con conseguente segnalazione amministrativa alla Prefettura di due soggetti originari di Valdagno. Ieri sera la perquisizione domiciliare nei confronti di Z.A. e F. L.. Dentro la loro abitazione sono così state trovate, occultate nelle varie stanze, hascisc, marijuana e cocaina. Un totale di oltre due chilogrammi e mezzo di stupefacente pronto per lo spaccio assieme ai cospicui contanti, ai materiali per il confezionamento.

Z.A. è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza mentre F. L. è stata ristretta nella sua residenza in regime di arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.