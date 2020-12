Sgominata banda di spacciatori nigeriani: 10 ordinanze di custodia

VICENZA - I carabinieri di Vicenza stanno eseguendo, dalle prime ore di oggi, lunedì 7 dicembre, una decina di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un'organizzazione nigeriana che controllava il traffico di droga nell'alto vicentino. All'operazione partecipano oltre 100 militari.

I provvedimenti restrittivi scaturiscono da due indagini condotte, dall'ottobre 2019 all'agosto di quest'anno, dall'Arma di Schio, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza. Le indagini, che sono state portate avanti con i metodi classici di investigazione, quali analisi dei tabulati telefonici, osservazione, pedinamento e ascolto delle dichiarazioni fornite dagli assuntori individuati, non sono state facili per via della pandemia, ma hanno comunque portato gli investigatori ad accertare che le attività di spaccio venivano spesso condotte in luoghi aperti al pubblico, aree di aggregazione giovanile e anche luoghi frequentati da famiglie con bambini come i parchi giochi. Sono state ascoltate molte delle persone che hanno comprato stupefacenti dall'organizzazione: oltre un centinaio tra cui anche giovani, per un giro d'affarI stimato intorno ai 370.000 euro.

