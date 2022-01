Doppietta di Diaw per la prima vittoria casalinga del Vicenza che aggancia il Pordenone, ma salvezza ancora lontana

VICENZA - Rinviata lo scorso 15 gennaio per Covid si è recuperata oggi - 30 gennaio - la sfida salvezza Vicenza-Alessandria con i biancorossi - in campo per la terza volta in una settimana - e i grigi, avanti di 12 lunghezze in classifica ma alla fine avvicinati perchè sconfitti di misura 2-1 grazie a una doppietta del 30enne bomber friulano Davide Diaw, in prestito dal Monza.

Vicenza con il 4-2-3-1: Grandi - Cappelletti, Pasini, De Maio, Crecco - Zonta, Bikel - Da Cruz, Diaw, Dalmonte - Meggiorini.

A disp.: Pizzignacco, Bruscagin, Brosco, Padella, Morello, Proia, Mancini, Cavion, Rigoni, Djibril, Boli, Giacomelli.

Alessandria col 3-4-1-2: Pisseri - Mantovani, Prestia, Parodi - Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta - Chiarello, Milanese - Corazza.

A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Marconi, Benedetti, Beghetto, Mustacchio, Palazzi, Palombi, Di Gennaro, Kolaj.

RETI: nel pt 27' Diaw, 44' Chiarello (A); nel st 33' Diaw.