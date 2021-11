Mazzi di fiori dagli agenti sulle panchine rosse antiviolenza in città

BASSANO - In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, i poliziotti hanno portato fiori sulle panchine rosse in città. Agenti della polizia di Stato,alla presenza della sindaca Elena Pavan, hanno deposto su ciascuna delle due panchine rosse, simbolo della lotta per la "liberazione" delle donne dalle violenze, in città, un mazzo di fiori in memoria di tutte le vittime di violenza.

Hanno partecipato alla breve cerimonia simbolica la dirigente vice questore Elena Peruffo e il comandante della compagnia della Gdf, il maggiore Alberto Potenza.