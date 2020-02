THIENE (VICENZA) - Travolta da un'auto: donna a piedi sbatte sul parabrezza e viene sbalzata di alcuni metri. La ferita è una 49enne di Sarcedo, ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è accaduto ieri in via Marconi a Thiene, intorno alle 17. A quanto pare la donna aveva appena iniziato l'attraversamento della strada quando è stata investita da una Fiat 500. © RIPRODUZIONE RISERVATA