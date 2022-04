"Daspo" da bar ed esercizi a tre violenti: per 2 anni non potranno mettere piede in 27 locali

VALDAGNO - Nella giornata di Pasquetta i carabinieri di Valdagno hanno notificato a tre cittadini della zona altrettanti provvedimenti di divieto di accesso ad esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento ai sensi della norma su “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”. I tre personaggi colpiti dalla misura per una durata di due anni non potranno accedere a 27 locali pubblici di Valdagno. In caso di violazione della misura di prevenzione potranno essere puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e multa da 8.000 a 20.000 euro. I provvedimenti sono stati emessi dalla Questura di Vicenza poiché i tre hanno palesato abitudini violente ed aggressive creando timore e preoccupazione tra i gestori di bar e altri pubblici esercizi locali.

Già dall'agosto 2021 i carabinieri avevano sviluppato una costante attività di controllo del centro cittadino, monitorando le piazze, gli esercizi pubblici e i locali di Valdagno.

I carabinieri nell’ultimo semestre hanno provveduto a richiedere anche numerose misure di prevenzione personale alla locale Questura, notificando 15 avvisi ad altrettanti soggetti della zona ritenuti socialmente pericolosi per la loro condotta. E proprio dopo i controlli nello scorso febbraio è stato notificato un provvedimento di chiusura per 10 giorni di un locale valdagnese poiché risultava abitualmente frequentato da soggetti con pregiudizi di polizia tali da creare pericolo ordine e sicurezza pubblica. Non ultimo, sono state segnalate nell’ambito territoriale di Valdagno oltre 15 persone in quanto consumatori di stupefacenti.