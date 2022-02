Botte tra ultras prima della partita Vicenza-Spal, alcuni contusi e un poliziotto ferito

VICENZA - Ci sono stati momenti di tensione nel pomeriggio, con un poliziotto ferito e alcuni contusi, per i tafferugli avvenuti tra tifosi all'esterno dello stadio Menti di Vicenza, circa mezz'ora prima dell'inizio del match del campionato di serie B tra la squadra di casa e la Spal, due formazioni i cui supporter sono divisi da una rivalità storica e già protagonisti in passato di incidenti.

Da una prima ricostruzione, pare che una dozzina di auto di tifosi estensi, il cui arrivo non era previsto in quanto non faceva parte di quelli giunti in pullman, sono arrivati a qualche centinaio di metri dall'impianto, sul ponte di viale Margherita. Alcuni di loro sono scesi dalle macchine cercando il contatto con gli ultras vicentini che si stavano dirigendo allo stadio a piedi. Per sedare lo scontro à stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine: il primo bilancio è di alcuni contusi, mentre un agente sarebbe rimasto leggermente ferito.