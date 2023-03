Blitz in sala da ballo con 300 presenti: droga e lavoro nero, la discoteca Snoopy chiusa per 15 giorni

ASIAGO - Il Questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto la sospensione della licenza delladi Asiago che rimarrà chiusa per 15 giorni. Il provvedimento segue l'accertamento svolto lo scorso fine settimana da parte degli agenti di Polizia e della Guardia di finanza e del personale dello Spisal dell'che hanno trovato numerose dosi di droga. Al momento dell'ingresso delle forze dell'ordine, nella discoteca c'erano circa, sia maggiorenni che minorenni, molte delle quali intente a fumare nonostante i cartelli di divieto esposti. È stata accertata la presenza di 3 lavoratori in nero e l'omessa installazione del misuratore fiscale. Durante i controlli un 29enne, in evidente stato di ebbrezza, ha scagliato contro un finanziere un bicchiere contenente una. Al giovane, oltre ad una denuncia penale e ad una sanzione per ubriachezza molesta, stato notificato un divieto di accesso negli esercizi pubblici ed un foglio di via obbligatorio dal Comune di Asiago, con divieto di farvi ritorno per i prossimi tre anni. Tutti gli avventori sono stati fatti uscire dal locale nel quale poi è stata fatta una bonifica rinvenendo sul pavimento 62 pastiglie di ecstasy, 26 pastiglie di chetamina, 8 francobolli all'Lsd,, 25 dosi di cocaina altre 31 di hashish e 4 sacchettini con marijuana, una scatola di metallo con una cannuccia in vetro e 3 involucri di cocaina, un piccolo contenitore contenente cristalli di Mdma. Il locale, lo scorso 19 febbraio, era stato teatro di una violenta rissa scopiata all'esterno e più volte le forze dell'ordine avevano trovato pregiudicati e consumatori di droga tra gli avventori.