Discarica abusiva sequestrata, denunciato 64enne: su mille mq. di terreno da 10 anni faceva sversare qualsiasi rifiuto

NOVENTA VICENTINA - Di tutto un po' sul suo terreno. Una vera e propria discarica abusiva di circa mille mq. nella quale aveva accumulato, per anni, ogni genere di rifiuti, pericolosi e non, in una sorta di supermarket dello scarto. L'uomo, S.A., un 64enne, pare gestisca questo luogo di discarica da una decina d'anni. I carabinieri di Noventa Vicentina, dopo un sopralluogo, lo hanno denunciato in stato di libertà per realizzazione e gestione di discarica di rifiuti non autorizzata.

Nel terreno di sua proprietà, su un’area di circa 1000 mq., aveva stoccato direttamente al suolo rifiuti speciali pericolosi e non, tra i quali: materiali in plastica (pedane, oggetti in plastica dura, componenti plastici); tessuti (teli, tendoni, ombrelloni); scarti di falegnameria; mobili rotti e/o vetusti; pedane in legno (bancali); coperture e pannelli in fibrocemento; rifiuti solidi urbani; materiale ferroso e di scarto; vernici e solventi; vetro; cassette in plastica; copertoni e pneumatici; inerti di scarto da lavorazione edile; fogli di materiale coibentante; fogli e pannelli di lana di vetro; componentistica di automobili, in particolare sedili; guaine bituminose. Infine ritrovato anche un cassone coibentato di grosse dimensioni contenente pannelli coibentanti e altri rsu.

Dai primi accertamenti risulterebbe che l’uomo, da circa dieci anni, avesse di fatto creato una piccola discarica a cielo aperto sui terreni di sua proprietà ove dava possibilità, a persone che a lui si rivolgevano, di sversare rifiuti di varia natura. L’intera area è stata delimitata e posta sotto sequestro.