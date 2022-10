Diletta, 23 anni, da Vicenza alle passerelle di Parigi: è lei la giovane star di Valentino

THIENE - «Bel passo Diletta!»: è l'orgoglio di papà che posta su Facebook la sfilata della figlia 23enne grande protagonista a Parigi. Un orgoglio giustificato quello di Filippo Busin, vicentino di Thiene, ex onorevole della Lega, per la figlia Diletta. Perché è proprio lei la nuova musa dello stilista Valentino. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli l’ha definita «Il nostro orgoglio italiano» e per questo l’ha voluta per aprire ieri la sfilata di Valentino a Parigi.

La giovane vicentina, 23 anni da poco compiuti, si è diplomata all'Accademia di Londra, dove attualmente vive, dopo aver frequentato il liceo a Schio. E il suo debutto nel mondo della moda è davvero da star considerato che ha aperto la sfilata parigina. Un look inedito: Diletta Busin ha sfilato avvolta in un tessuto sottilissimo e ricoperta da una sorta di ragnatela che le copriva anche il volto. Davvero magnetica nel suo piglio deciso degno della passerella di importanti stilisti.