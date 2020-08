Giovane cubano deride gli agenti in piazza, gli amici lo aiutano e accusano: «Preso per il collo»

VICENZA - Avrebbe preso in giro i poliziotti e si sarebbe poi rifiutato di mostrare loro i documenti: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane cubano di 21 anni che vive a Sarcedo e che domani, 12 agosto, sarà processato per direttissima.

Secondo la ricostruzione della questura, gli agenti sarebbero stati irrisi in piazza Castello dal giovane e da alcuni conoscenti e amici di quest'ultimo mentre erano impegnati nel riportare alla calma due persone che stavano litigando in pieno centro. Risolta la situazione, i poliziotti avrebbero invitato il gruppo di ragazzi ad andarsene senza essere ascoltati.

A quel punto avrebbero tentato di identificare il cubano, ma quest'ultimo avrebbe tentato di allontanarsi.



REAZIONI

Dopo l'episodio è arrivata la presa di posizione dei candidati in consiglio regionale della provincia di Vicenza della lista "Il Veneto che vogliamo" : «Atto di violenza da parte della polizia, che ha coinvolto un giovane vicentino in una delle vie centrali di Vicenza, appare ingiustificato e va chiarito - scrivono - I video che girano sui social narrano di un controllo dei documenti a dei ragazzi, poi trasformatosi in una presa al collo: atto che sembra irragionevole e oltre il limite dell'uso legale della forza da parte delle forze di polizia. Chiediamo al questore e al prefetto di accertare i fatti e le responsabilità, chiarire l'accaduto pubblicamente e sanzionare i responsabili di eventuali violazioni dei regolamenti. La sicurezza e il rispetto delle persone, soprattutto se minorenni, non hanno colore, a Vicenza come in tutto il paese. Non vogliamo credere che questo tipo di trattamento dipenda dal colore della pelle».

Anche Coalizione Civica è intervenuta sulla questione. «Da qualche ora gira un video in cui un agente della polizia blocca a terra un ragazzo di colore tenendolo fermo per il collo - esordiscono i portavoce Dodo Nicolai e Mariangela Santini - È un video inquietante che riporta alla mente accadimenti di una gravità inaudita. Siamo per fortuna ben lontani dalle immagini che ci arrivano da oltre oceano, ma una violenza simile non è tollerabile in un Paese democratico. Chiediamo al sindaco di incontrare il questore affinché sia avviata al più presto un'indagine interna per accertare colpe e responsabilità. Chiediamo anche che la richiesta sia raccolta da tutte le forze politiche cittadine e che lo sdegno sia unanime, perché il rispetto della persona non ha colore politico».

ASSESSORE DONAZZAN

«Solidarietà agli agenti della Polizia di Stato che a Vicenza, dopo aver richiesto ad un ragazzino di fornire i propri documenti, si sono visti accerchiare con fare minaccioso da una banda di suoi coetanei al fine di impedirne l’identificazione. Chi si rifiuta di accettare e di rispettare le nostre leggi, può tranquillamente andarsene altrove!». Così l'assessore regionale Elena Donazzan (Fratelli d'Italia) ha commentato il filmato su Facebook. «Questo ennesimo grave episodio di resistenza a pubblico ufficiale evidenzia l’importanza di norme che tutelino le nostre Forze dell’Ordine nell’esercizio delle loro funzioni: più diritti e più tutele per i nostri Poliziotti e per i nostri Carabinieri, meno escamotage per i delinquenti!».

«Rispetto per la polizia» lo chiede anche l'assessore alle attività produttive del comune di Vicenza, Silvio Giovine. «Spiace constatare che questo video stia diventando virale sui social con commenti sgradevoli - il commento di Giovine su Facebook -. Se un poliziotto ti chiede i documenti per un semplice controllo, e non hai nulla da nascondere, glieli porgi con il sorriso. Se crei tensioni per un gesto così banale, o sei un delinquente o sei un vigliacco».

