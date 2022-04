È ai domiciliari ma va a bruciare dei rami nel podere: non controlla il fuoco e incendia il bosco, denunciato

MALO - Era ai domiciliari ma è uscito per andare a bruciare dei rami e delle sterpaglie in un suo terreno. Un luogo però non tra quelli in cui era autorizzato ad andare. Ma acceso il fuoco non è riuscito a controllare il fuoco che ha attaccato il vicino boschetto. In sostanza ha provocato un incendio nella boscaglia in zona via Livergon.

L'uomo, un maladense, è stato denunciato dai carabinieri di Malo per evasione ed è stato segnalato alla Procura. Ma ora è anche indagato per incendio colposo. L'uomo si trova agli arresti domiciliari per peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Adesso ha complicato notevolmente la sua posizione. Come detto il terreno in cui si è recato lo scorso 27 marzo per bruciare delle ramaglie, pur di sua proprietà, non rientra nelle destinazioni nelle quali poteva recarsi mentre è sottoposto alla misura cautelare.