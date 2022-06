Disturba i clienti davanti alla Coop, in tasca al 56enne un coltello. 30enne rintracciato dopo aver derubato una coppia

VICENZA - Un coltello addosso, un furto con destrezza. Scattano due denunce da parte dei carabinieri di Vicenza.

L'uomo con coltello è stato denunciato ieri, a Vicenza, in via Bedeschi, quando militari della Radiomobile del Norm hanno avuto a che fare con lui. Si tratta di E. H. M., marocchino cinquantaseienne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti secondo una nota dell'Arma. È stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo verso le 19.40 era stato segnalato all’esterno del supermercato Coop, mentre stava importunando i client:, rintracciato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, della lunghezza complessiva di 21 centimetri, oggetto sottoposto a sequestro e custodito, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



L'altro episodio invece nella notte appena trascorsa, alle 2 circa, a Vicenza, località Campo Marzo. Militari della Radiomobile del Norm hanno rintracciato e deferito in stato di libertà per furto aggravato, M. D., trentunenne, residente in provincia, gravato da precedenti il quale poco prima, in Contrà Barche, all’esterno del bar “Astra”, dopo aver avvicinato una coppia di giovani, con una scusa era riuscito a distrarli sottraendo ad uno di loro il telefono

cellulare. Poi il 31enne si era dileguato a piedi. La refurtiva è stata poi recuperata dai carabinieri e restituita al derubato.