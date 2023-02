Vicenza. Street artist disegna un albero su piazza Biade, il sindaco lo denuncia: «Deturpa un luogo pubblico»

VICENZA - L'imbrattamento, avvenuto la scorsa notte, di una parte del pavimento di piazza Biade a Vicenza, uno dei luoghi più storici della città e area pedonale, situata dietro la Basilica Palladiana, ha fatto scattare le indagini da parte della polizia locale che sta visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona.

In attesa degli esiti il sindaco del capoluogo berico, Francesco Rucco, una volta appresa la notizia, ha sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento. «Un gesto da condannare - afferma il sindaco Rucco - che deturpa un luogo pubblico creando un danno per l'intera collettività. Mi auguro che venga fatta chiarezza quanto prima, individuando i responsabili». Sulla natura dell'episodio si sta facendo luce, ma secondo alcuni dibattiti, peraltro molto accesi, avviati nelle ultime ore sui social, l'imbrattamento potrebbe essere opera di uno «street artist», anche in considerazione del soggetto lasciato sul selciato, una sorta di albero.