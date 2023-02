Sassata contro un'auto, il 17enne se ne va con gli amici ma pochi giorni dopo viene identificato: denunciato

ARCUGNANO - Il diciassettenne se l'era presa con un'auto parcheggiata, prendendola a sassate e sfasciando in mille pezzi il lunotto posteriore. Gli è andata male, e anche i quattro amici che erano con lui ora rischiano. Il 25 gennaio scorso a Brendola è stata presentata denuncia per il danneggiamento aggravato di un’autovettura verificatosi ad Arcugnano, poco dopo la mezzanotte del giorno precedente, 22 gennaio.

Cos'era accaduto? Mentre l’autovettura del proprietario, che poi ha fatto la denuncia, si trovava parcheggiata davanti alla propria abitazione, un individuo, staccatosi da un gruppo formato da altri quattro ragazzi, aveva scagliato un sasso contro il veicolo, mandandone in frantumi il cristallo del lunotto posteriore. Danni per circa seicento euro. Immediatamente dopo il lancio del sasso, il gruppetto si era allontanato velocemente dal luogo. Ma il 27 gennaio i carabinieri di Brendola, chiusa l'attività investigativa, hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Venezia il diciassettenne vicentino, che dovrà rispondere del danneggiamento dell’autovettura. E intanto è al vaglio la posizione degli altri quattro giovani.