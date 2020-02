Insulti razzisti, minacce e violenza ai vicini stranieri: famiglia allontanata di casa

VICENZA - Per oltre tre anni hanno reso la vita impossibile ai propri vicini di casa, con insulti, minacce, violenza fisica e verbale, al punto in più occasioni di costringerli alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Vittima una famiglia di origine ghanese, composta da quattro persone, padre di 48 anni, madre di 43 e due figli, che abitano in un appartamento nel popoloso quartiere della Stanga a Vicenza.



Ad un certo punto la famiglia straniera, esasperata, ha chiesto aiuto ai carabinieri della compagnia berica che, con in mano le varie denunce, hanno potuto documentare un vasto numero di episodi violenti e denunciare una famiglia di vicentini: lui un operaio 50enne, la moglie di 40 anni e la loro figlia. Dopo le ripetute denunce e gli interventi è stato emesso nei loro confronti un divieto di dimora, eseguito nei giorni scorsi proprio dagli uomini dell'Arma. I tre si sono quindi stati costretti a trasferirsi a casa di parenti, dove ora abitano. I due coniugi devono rispondere di atti persecutori e lesioni aggravate da odio razziale.



In base a quanto ricostruito avrebbero anche usato anche lo spray al peperoncino contro i ghanesi e se la sarebbero presa anche con un'altra residente del condominio, una donna vicentina di 55 anni, che ha riferito di essere stata minacciata dalla quarantenne con un coltello, un episodio ora al vaglio dei militari.



Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA