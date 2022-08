Prende a calci il cancello dei carabinieri, sradica un segnale stradale e poi si addormenta in mezzo alla strada

SCHIO - I carabinieri di Piovene Rocchette hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento un cittadino piovenese del 1991 con precedenti. Il 31enne, nella tarda serata del 14 agosto, si è presentato in evidente stato di alterazione psichica all’esterno della caserma di Piovene Rocchette, chiusa a quell’ora, sferrando ripetuti calci contro il cancello pedonale d'ingresso, danneggiandolo e sfasciando alcuni dei pannelli informativi affissi all’esterno. Poi, poco prima dell’arrivo della pattuglia intervenuta a dare man forte ai militari presenti all’interno della caserma, l'uomo ha sradicato un segnale stradale lanciandolo violentemente all'interno del cortile, per poi sdraiarsi ed addormentarsi in mezzo alla pubblica via.

Rimaste sconosciute le cause del comportamento del soggetto, visto che era incapace di esprimersi a causa del forte stato di alterazione, il 31enne è stato condotto negli uffici della compagnia di Schio, fotosegnalato e deferito alla Procura di Vicenza. Ed è stato affidato alle cure del fratello, poiché rifiutava qualsiasi cura medica.