Si aggirava tra le auto in piena notte, gli trovano martello frangivetro, chiavi alterate, grimaldelli: denunciato 19enne

VICENZA - Era notte fonda, ma un cittadino si è accorto che una figura si aggirava in modo poco chiaro. Così grazie alla segnalazione, verso le 4, a Vicenza in viale Legione Antonini, carabinieri della Radiomobile del Norm hanno identificato e denunciato, in stato di libertà, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, A.D., cittadino moldavo diciannovenne, residente in città, di fatto senza fissa dimora, gravato da precedenti e, tra l'altro, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il giovane, poco prima, era stato visto mentre si aggirava in modo sospetto intorno ad alcune auto parcheggiate sulla strada. I carabinieri lo hanno subito individuato e sottoposto a una perquisizione personale: il 19enne è stato trovato in possesso di un martello frangi-vetro, poi sottoposto a sequestro e custodito.