Dekra Italia acquista il laboratorio Cmc di Thiene (testing e certificazioni)

THIENE - Dekra Italia, ramo italiano del gruppo tedesco leader mondiale nel testing e certificazione, ha annunciato oggi l'acquisizione di Centro Misure Compatibilità (Cmc), laboratorio fondato a Thiene nel 1995, specializzato nei test di compatibilità elettromagnetica, radiofrequenza e sicurezza elettrica su tecnologia wireless, medicale, industria automotive e prodotti da costruzione. Con l'ingresso di Cmc, Dekra Italia allarga la rete globale di laboratori attivi, tra cui quello di Osnago (Lecco), in costante collaborazione con i principali gruppi di lavoro internazionali, nel più ampio disegno di rafforzamento della posizione leader nel mercato 'Tic' (Testing, Inspection, Certification), puntando all'innovazione digitale.

Cmc è un laboratorio indipendente con 25 occupati, 2.500 metri quadrati, tecnologie di ultima generazione, inserito nel circuito internazionale dei laboratori accreditati Ilac, contraddistinta per l'elevato numero di accreditamenti ottenuti per la gestione dei laboratori di prova ISO 17025, che testimoniano l'alto livello di competenze del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e della gestione delle prove, con accreditamenti per l'accesso ai mercati Usa e Canada, e riconoscimenti come laboratorio di prova in ambito automotive.