Debutto del nuovo regista con la maglia numero 10: è il presidente Campagnolo, che gioca 1 minuto in Eccellenza e saluta i tifosi

BASSANO - Debutto del tutto speciale allo stadio Mercante: in campo con la maglia giallorossa numero 10 il "nuovo acquisto" Fabio Campagnolo, all'esordio del campionato di Eccellenza. In realtà l'industriale, proprietario del marchio Cmp e delle altre attività del Gruppo F.lli Campagnolo con sede a Romano d'Ezzelino, presidente e fondatore del Bassano 1903 (dopo il trasloco di Rosso a Vicenza), ha partecipato al primo minuto di gioco per salutare la tifoseria nella sua ultima partita da presidente, visto che il testimone della dirigenza passa ora a Massimo Tolfo. Al primo minuto della gara di campionato tra Fc Bassano 1903 e Fulgor Robeganese, Campagnolo è sceso in campo con la maglia numero 10, facendo così il suo debutto in Eccellenza. Pochi secondi di partita, giusto il tempo di dare il calcio d’inizio e aggiornare le statistiche sui giocatori più “esperti”, debuttare nella categoria e di salutare il pubblico del Mercante nella sua ultima gara casalinga da presidente. «Avevo sempre sognato di giocare in Eccellenza e oggi ci sono riuscito - ha dichiarato Campagnolo - e devo ammettere che giocare al Mercante è davvero un gran bella emozione».

APPROFONDIMENTI NORDEST L'industriale del marchio Cmp debutta in Eccellenza, ultimo match... CALCIO ECCELLENZA Massimo Tolfo, ex Juve ed ex giallorosso, pronto a fare il presidente... L'EVENTO Calcio Bassano si presenta: la cena di gala "occupa" il... CALCIO DILETTANTI Bassano, rivoluzione per l'Eccellenza: 16 nuovi arrivi per mister... PROMOZIONE Bassano, il presidente Campagnolo ai tifosi: "Calcio per ora in... FC BASSANO 1903 E' nato "Città di Bassano 1903": il calcio... FC BASSANO 1903 Fc Bassano 1903 inizia ufficialmente la stagione 2019/20: oggi...

Al termine della gara, terminata 1-1, Fabio Campagnolo ha passato simbolicamente il testimone a Massimo Tolfo, ex giocatore tra l'altro della Juventus, prossimo presidente giallorosso, tra gli applausi dei tifosi e dei giocatori che gli hanno donato la maglia personalizzata con tutti i loro autografi. E un ringraziamento è arrivato anche dai Fedelissimi che gli hanno donato un trofeo in legno, raffigurante il Ponte degli Alpini e contenente uno dei ciottoli del vecchio selciato del monumento nazionale prima del suo recente restauro. «Questo sasso - ha detto a nome di tutti Giannantonio Bertoncello - vuole essere il simbolo della prima pietra che Fabio Campagnolo ha posto sulla rinascita del calcio bassanese».